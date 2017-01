Oscars 2017: «Toni Erdmann» geht für Deutschland ins Rennen - 14 Nominierungen für «La La Land»

Das Musical «La La Land» geht mit zahlreichen Nominierungen ins Oscar-Rennen. Auch der deutsche Beitrag «Toni Erdmann» von Maren Ade hat Chancen auf eine der höchsten Auszeichnungen Hollywoods.

Das gab die Oscar-Akademie am Dienstag bekannt. Auch «Lion», «Manchester by the Sea», «Moonlight» und «Arrival» können sich über mehrere Nominierungen freuen.