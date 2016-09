Bundespräsident Gauck war schon wählen

Zwei Tage vor der Berlin-Wahl hat Bundespräsident Joachim Gauck seine Stimme schon abgegeben. Er warf seinen Wahlbrief am Freitag im Rathaus Zehlendorf ein.

Am Sonntag wird in der Hauptstadt ein neues Abgeordnetenhaus gewählt - Briefwahlunterlagen kann man in den Bezirkswahlämtern jedoch schon vorher abgeben. Gauck kam mit seiner Lebensgefährtin Daniela Schadt, ließ ihr an der Wahlurne den Vortritt. Der Bundespräsident wähle aus terminlichen Gründen vorab per Brief, sagte eine Sprecherin. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die ihren Wohnsitz ebenfalls in der Hauptstadt hat, hat bereits per Briefwahl Kreuzchen gesetzt.