dpa

Fahnen auf Halbmast: Trauer um Alt-Bundespräsident Scheel

Mit einem Staatsakt nimmt Deutschland Abschied vom ehemaligen Bundespräsidenten Walter Scheel. Aus diesem Grund wehen bundesweit an öffentlichen Gebäuden am 7. September 2016 die Flaggen auf Halbmast. Der an Demenz erkrankte Scheel war am 24. August im Alter von 97 Jahren gestorben.

An der Trauerfeier für dem Ehrenbürger der Stadt Berlin nehmen rund 2.200 Gäste, darunter auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und IOC-Präsident Thomas Bach teil. Der Staatsakt für den Verstorbenen findet im Kammermusiksaal der Philharmonie statt, das ZDF überträfgt ab 14 Uhr live. Er wird auf dem Waldfriedhof in Berlin-Zehlendorf beigesetzt. Hier sind die ehemaligen Berliner Bürgermeister Otto Suhr, Ernst Reuter und Willy Brandt begraben, aber auch Erwin Piscator und Hildegard Knef.

Zu seinen wichtigsten politischen Vermächtnissen zählt seine neue Ostpolitik, die Scheel als Außenminister, aber auch als Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit vorantrieb. Die Unterzeichnung des Moskauer Vertrages 1970 werde heute als eine Grundlage für die spätere Wiedervereinigung Deutschlands angesehen.

Populär wurde er auch als der singende Bundespräsident: So erreichte seine Version des Liedes "Hoch auf dem gelben Wagen", das er für einen guten Zweck aufnahm, 1974 Platz 5 der deutschen Hitparaden.

Letzte Änderung: Mittwoch, 7. September 2016 10:15 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen