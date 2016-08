dpa

Erneut menschliche Knochen auf FU-Gelände entdeckt

Auf dem Gelände der Freien Universität (FU) in Berlin-Dahlem sind bei Grabungen erneut menschliche Knochen gefunden worden. Archäologen entdeckten in der Harnackstraße eine größere Menge Knochen, die zumindest teilweise aus Skelettsammlungen stammen könnten, wie die FU am Donnerstag mitteilte.

Einen ähnlichen Fund hatte es bereits 2014 am gleichen Ort gegeben. Die Knochen wurden damals jedoch ohne tiefergehende Untersuchungen eingeäschert, was für Kritik gesorgt hatte. Der aktuelle Fund biete eine neue Chance, der Herkunft der Knochen nachzugehen, hieß es nun.

Bislang wird ein Zusammenhang mit einem Gebäude in der Nähe vermutet, wo sich bis 1945 das Kaiser-Wilhelm-Institut (KWI) für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik befand. Dort wurden Leichenteile untersucht, die der KZ-Arzt Josef Mengele aus dem Vernichtungslager Auschwitz nach Berlin schickte. Nach Kriegsende wurde das KWI nicht weitergeführt, Teile gingen in die Max-Planck-Gesellschaft über.

