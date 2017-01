20 Jahre BerlinOnline - Ein Berliner Stadtportal im Wandel der Zeit

Entwicklung zum Marktführer

Von 1996 bis Oktober 2000 erweiterte BerlinOnline sein Angebot kontinuierlich um Agenturmeldungen und um Inhalte von Kooperationspartnern. Die Schwerpunkte lagen auf den Themen Information, Service und Unterhaltung für Berliner sowie alle Berlin-Interessierte. Durch das große Interesse an den digital zur Verfügung gestellten Inhalten wie Welt-, Regional- und Lokalnachrichten, Kultur- und Tourismusinformationen und der regen eigenen Beteiligung der User an der Web-Community und an Online-Spielen, entwickelte sich BerlinOnline mit 9,4 Millionen Page Impressions und 2,74 Millionen Visits (IVW) monatlich schnell zum meistbesuchten Berliner Stadtportal.