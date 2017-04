BerlinOnline.de ist das Portal mit Gespür für das Leben in der Hauptstadt. Die Redaktion hat aktuelle Entwicklungen in den Kiezen im Blick, die wichtigen Themen aus den Stadtteilen und Nachrichten mit Relevanz für ganz Berlin. Für das Berlin-Magazin geht das Team auf die Straße und blickt in Reportagen und Interviews hinter die Fassade der Metropole. Zum Angebot gehören außerdem aktuelle Kino-Tipps, das Adressverzeichnis BerlinFinder und ein umfassender Ratgeber. Betrieben wird BerlinOnline.de von der BerlinOnline Stadtportal GmbH & Co. KG, einem Tochterunternehmen der BV Deutsche Zeitungsholding und der Investitionsbank Berlin. Die BerlinOnline Stadtportal GmbH & Co. KG verantwortet die technische Plattform sowie die Gestaltung und Benutzerführung der beiden Stadtportale Berlin.de und BerlinOnline. Pressemitteilung zum Relaunch von BerlinOnline vom 28. November 2012 20 Jahre BerlinOnline - Ein Berliner Stadtportal im Wandel der Zeit

Header

berlin skyline © multimartinator #1224156 (http://de.fotolia.com/id/1224156)

http://www.clker.com/clipart-berlin-skyline-black.html (CC0 1.0 http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0)

BerlinFinder Lupe

Magnifying glass @ Jamie Farrant/enjoy industries, istock.com (ID 13114330)

BerlinFinder Icons auf der Startseite

• Bäcker: BerlinOnline, all Rights reserved

• Autowerkstätten: Public Domain (Auto) und WTFPL (Schraubenschlüssel)

• Allgemeinmediziner BerlinOnline, all Rights reserved

• Restaurants: © bubaone, istock.com (ID 20413121)

• Suchicon: BerlinOnline, all Rights reserved

• Apotheken: BerlinOnline, all Rights reserved

• Frisöre: United States Department of Transportation, Public Domain

• Schlüsseldienste: United States Department of Transportation, Public Domain

BerlinFinder Themenicons

• Immobilien: © bubaone, istock.com (ID 19820022)

• Restaurants: © bubaone, istock.com (ID 20413121)

• Shopping: © scottdunlap, istock.com (ID 18439204)

• Sport & Freizeit: © appleuzr, istock.com (ID 20849307)

• Reisen & Ausflüge: © justinroque, istock.com (ID 16978728)

• Kultur & Ausgehen: © lushik, istock.com (ID 17138159)

• Hotels: © dutchicon, istock.com (ID 14035538)

• Jobs & Karriere: © miniature, istock.com (ID 18394401)

• Tourismus: © lushik, istock.com (ID 17138159)

• Finanzen: © Mosquito, istock.com (ID 17940048)

• Auto & Motor: United States Department of Transportation, Public Domain

Wettericons

• Black Weather Icons © appleuzr (istock.com)

• Bluesico - Set 9 (Weather) © O'Luk (istock.com)

• weather icons colour © Christophe Heylen (istock.com)

• Weather Icon Set © Евгения Корнеева (istock.com)