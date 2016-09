Babyleiche aus Wilmersdorf wird öffentlich beigesetzt

Die in einer Wilmersdorfer Grünanlage gefundene Babyleiche wird am Freitag öffentlich beigesetzt.

Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam am Dienstag mit. Am Morgen des 12. Mai hatte ein Hundebesitzer das in ein rotes Handtuch gewickelte Kind in einem Gebüsch gefunden. Die Beisetzung soll auf dem Neuen St. Michael Friedhof in der Gottlieb-Dunkel-Straße 29 in Berlin-Mariendorf (10.00 Uhr) erfolgen. Von den Eltern fehlt weiterhin jede Spur. Eine Zeugin habe eine Frau und einen Mann am Morgen des 11. Mai aus dem Park kommen sehen, hatte die Polizei seinerzeit mitgeteilt. Beide seien etwa 30 bis 40 Jahre alt. Das Paar sei Hand in Hand gelaufen, die Frau habe einen erschöpften und verstörten Eindruck gemacht. Ob es sich dabei um die Eltern handelt, weiß man nicht sicher.