Immer mehr Flüchtlinge wollen zurück in die Heimat

Wie das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) am Donnerstag mitteilte, stellten von Januar bis August 2133 Flüchtlinge entsprechende Ausreisanträge.

Das sei ein Plus von 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Tatsächlich ausgereist seien bis Ende August 1251 Menschen. Auch das Interesse an persönlicher Beratungen zu dem Thema sei stark angestiegen.



Am häufigsten zurück in ihr Heimatland wollten Flüchtlinge aus dem Irak (25 Prozent), gefolgt von Afghanistan (20 Prozent) und Albanien (10 Prozent). Ausreisen nach Syrien sind aufgrund der anhaltenden Kriegshandlungen derzeit nicht möglich.