dpa

Sonderbürgeramt für Flüchtlingsangelegenheiten eröffnet

Am 1. September 2016 nahm das Sonderbürgeramt für Flüchtlingsangelegenheiten in Wilmersdorf seine Arbeit auf und übernimmt von nun an die schriftlichen Anmeldungen der Geflüchteten, die von den Unterbringungseinrichtungen gemeldet werden.

Das komplette Angebot, das mit dem Besuch des Geflüchteten im Sonderbürgeramt verbunden ist, steht ab dem 1. Oktober 2016 in vollem Umfang zur Verfügung. Die Schwerpunktaufgaben sind die Erledigung von An- Ab- und Ummeldeangelegenheiten, die Verlängerung und Ausgabe von Berlinpässen und alle weiteren Bürgeramtsangelegenheiten, die von Geflüchteten nachgefragt werden können.

Das Sonderbürgeramt für Geflüchtete ist zuständig für Unterbringungseinrichtungen in Charlottenburg-Wilmersdorf und Spandau, für alle anderen Bezirke liegt die Zuständigkeit beim Bezirk Mitte.

Adresse: Hohenzollerndamm 177, 10713 Berlin

Letzte Änderung: Montag, 5. September 2016 10:33 Uhr

Quelle: Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

Weitere Meldungen