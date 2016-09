Joachim Brohm

Ausstellungseröffnung: Hütte, Zaun und Horizont - Wege zum Glück im Grünen

Am 08.09.2016 eröffnet, im Rahmen des European Month of Photography in der Kommunalen Galerie um 19 Uhr die Ausstellung „Hütte, Zaun und Horizont – Wege zum Glück im Grünen“ der Künstler Joachim Brohm, Götz Diergarten, Gabriele Kostas, Ingar Krauss, Simone Nieweg, Carola Vogt, Peter Boerboom und Andreas Weinand.

Die Sehnsucht nach einem Leben in und mit der Natur ist ein globales Phänomen, dessen Erscheinungsformen schließlich auch die zeitgenössischen Künstler, und unter ihnen besonders die Fotografen, nicht unbeeindruckt ließen.

Mit der Ausstellung wird in sieben künstlerischen Positionen vorgestellt, welche Aspekte der “Zurück zur Natur“–Bewegung hier fotografisch fruchtbar wurden.

Die hier ausstellenden AutorenfotografInnen, denken und arbeiten kaum in Einzelbildern, sondern in Serien, Typologien und Tableaux, und am Ende der Arbeit steht eine Ausstellung und eine Publikation.

Veranstaltungsdetails: Was: Ausstellung „Hütte, Zaun und Horizont - Wege zum Glück im Grünen“

Wann: 8. September bis 30. Oktober 2016, Di-Fr 10-17 Uhr, Mi 10-19 Uhr, So 11-17 Uhr

Wo: Kommunale Galerie Berlin, Hohenzollerndamm 176, 10713 Berlin

Eintritt: frei

Kommunale Galerie Berlin

Letzte Änderung: Montag, 5. September 2016 10:22 Uhr

Quelle: Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

Weitere Meldungen