dpa

Baby in Pankow ausgesetzt: Mutter weiterhin nicht gefunden

Mehrere Tage nach dem Fund eines ausgesetzten Babys in Berlin gibt es weiter keine konkreten Hinweise auf die Mutter. Die Polizei hat bis zum Mittwoch nach ihren Angaben zu den bereits am Montag registrierten fünf Hinweisen in dem Fall keine neuen mehr erhalten. Diese würden noch ausgewertet.

Das neugeborene Mädchen war am frühen Samstagmorgen auf den Stufen eines Einfamilienhauses in der Flaischlenstraße im Ortsteil Blankenburg von einem Bewohner entdeckt worden. Dem Kind geht es den Angaben zufolge gut. Allerdings hatte die Mutter es möglicherweise selbst abgenabelt.

Als es gefunden wurde, war das Baby mit einem hellen, blutbefleckten Handtuch zugedeckt. Die Ermittler hoffen, durch die am Samstag veröffentlichten Fotos des Handtuchs möglicherweise die Mutter zu finden.

Letzte Änderung: Montag, 29. August 2016 10:46 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen