Ausgesetztes Baby in Pankow: Polizei geht fünf Hinweisen nach

Für Schwangere in Not bietet Berlin verschiedene Hilfen: von anonymer Geburt bis hin zur Babyklappe. Trotz allem ist ein Säugling ausgesetzt worden. Die Polizei sucht weiter nach der Mutter.

Nach dem Fund eines ausgesetzten Babys in Berlin hat es fünf erste Hinweise aus der Bevölkerung gegeben. Diesen werde nun intensiv nachgegangen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Die Ermittler prüfen auch, wohin die Spuren führen, die Suchhunde nach dem Fund des Babys am frühen Samstagmorgen aufgenommen hatten. Das kleine Mädchen werde nun «gut versorgt». Wer sich kümmert, sagt die Polizei aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht.