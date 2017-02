Ein Mann hat in Berlin-Gesundbrunnen einen Fahrscheinkontrolleur angegriffen.

Wie die Polizei mitteilte, hatten zwei Kontrolleure den 31-Jährigen am Mittwochabend am U-Bahnhof Osloer Straße ohne Fahrschein erwischt. Offensichtlich um zu flüchten, schlug der Mann in Richtung eines 35-jährigen Kontrolleurs, dieser konnte jedoch ausweichen und blieb unverletzt. Herbeigerufene Polizisten nahmen den bereits polizeibekannten Intensivtäter fest.