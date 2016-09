Easterndaze

Easterndaze: Elektronische statt politische Töne aus Osteuropa

Basierend auf dem gleichnamigen Blog eröffnet das Easterndaze x Berlin: DIY Music Topographies eine musikkulturelle Perspektive auf Mittel- und Osteuropa, die durchaus positive Überraschungen bereithält: So reicht das Spektrum, das das Silent Green Kulturquartier und das Lichtblick Kino vom 28. September bis zum 9. Oktober offenbart, von elektronischer Musik und Noise bis zu ironischen Dekonstruktionen von traditionellen und marginalisierten lokalen Stilen wie Manele und Chalga.

Worauf sich BesucherInnen freuen können Eine wahrlich alternative und somit spannende Musikszene, die die Horizonte eines jeden erweitern kann, fernab von folkloristischem Kitsch und Kriegsrhetorik.



Die Konzert- und Filmreihe Easterndaze x Berlin: DIY Music Topographies, kuratiert von Lucia Udvardyová, präsentiert Musikerkollektive aus Budapest, Bukarest, Prag, Bratislava und Warschau und paart sie mit jeweils einem Kollektiv aus Berlins vielfältigen DIY Szenen. Die Konzertreihe findet im silent green Kulturquartier statt, einem neuen Kulturort im ehemaligen Krematorium Wedding. Die Gruppen werden auch Haptischer ihrer stark ausgeprägten visuelle Identitäten ausstellen, z.B. Flyer, Cover und Videowerke. Dokumentarfilme, die mit den Acts in Verbindung stehen and die verschiedene Aspekte der DIY Musikkulturen in osteuropäischen Städten sowie Berlin nahebringen, werden im Lichtblick Kino gezeigt.

Easterndaze x Berlin bringt die interessantesten und eigenwilligsten Kollektive und kulturelle Aktivisten aus Mittel-/Osteuropa und Berlin zusammen, z.B. Future Nuggets (Bukarest), Christoph de Babalon (Berlin), WIDT (Warschau), Farbwechsel (Budapest), KETEV (Berlin), Praxis (Berlin) u.v.a.. Das Festival ist die Fortsetzung von Easterndaze: DIY Music Topographies, eine Ausstellung und Veranstaltungsreihe mit alternativen und Underground-Musikern, die im Rahmen der OFF- Biennale Budapest 2015 stattgefunden hat.

Programmhighlights

29. September 2016: Portals Editions aus Berlin eröffnet das Festival am 29. September 2016. Portals Editions ist ein von

MusikerInnen betriebenes Kollektiv, das zur gegenseitigen Promotion der eigenen Projekte

gegründet wurde. Daraus ist ein Netzwerk entstanden, das Konzepte von Magick und Metaphysik anwendet, inspiriert von First Wave Industrial MusikerInnen, um mit einer Palette von elektronischen und elektroakustischen Instrumenten Drone Klanglandschaften und Deconstructed Dance Music zu wirken. Zum internationalen Lineup von Portals Editions' gehören KETEV, Noumeno, Silver Waves, Circular Ruins und Arikon. Farbwechsel aus Budapest wird sich wie Portals Editions gleichermaßen von den post- und transhumanistischen des ehemaligen Krematoriums inspirieren lassen. Farbwechsel ist eine treibende Kraft der DIY Elektronikszene in Budapest. Labelchef Martin Mikolai wird unter seinem nom de musique S Olbricht auftreten.

30. September 2016: Der 30. September 2016 ist dem Prag-basierten Label Baba Vanga gewidmet. Baba Vanga veröffentlicht experimentelle elektronische Musik an den Schnittstellen von Techno, Noise und Glitch, immer auf der Suche nach dem Eigenwilligen, Undefinierbaren und Unklassifizierbaren. Die Veröffentlichungen sind hochwertige Musikkassetten in limitierter Auflage, professionell vervielfältigt und hand gefertigt, größtenteils mit Originalartwork von den Musiker_innen selbst. Baba Vangas Lineup bei Easterndaze x Berlin umfasst Střed Svĕta aus Tschechien und der zwischen Neuseeland und Berlin wirkende Act Tlaotlon. Im Einklang mit der Post-Net-Ästhetik des Abends präsentiert Trade aus Berlin Ziúr und weitere Acts aus dem Trade-Netzwerk.

1. Oktober 2016: Am 1. Oktober 2016 betritt das Kollektiv Future Nuggets aus Bukarest die Bühne. Das Kollektiv wurde von rumänischen Produzenten, Plattennerds und Musikern gegründet, auf der Suche nach einer lokalen Psychedelik-Szene, die auf die Vergangenheit aufbaut, aber gleichzeitig für kommende Zeiten relevant ist. Future Nuggets hat Juwelen der 70er und 80er wieder entdeckt, darunter Rodion G.A.. Gleichermaßen macht das Kollektiv in wechselnden musikalischen Entitäten und Identitäten eigene zeitgenössische Hybride von Prog, Electronica und Manele. Im Rahmen von

Easterndaze x Berlin präsentiert Future Nuggets den geheimnisvollen Australopitecus Oltensis, das Ur-Techno, Dub Melancholia und Cave Reverb mit ausschließlich analogen Instrumente kreiiert; mit einem Radiotransistor aus sowjetischer Herstellung werden dabei Frequenzen aus dem Äther eingefangen.

Mit einem vergleichbar spielerischen Ansatz wie Future Nuggets tritt als Berliner Pendant am 1. Oktober 2016 Sameheads aus Berlin-Neukölln auf. Sameheads vereint Musik, Partys, Mode, Kunst und Community-Journalismus unter einem fluiden Label, das stets Identitäten und Genregrenzen verwischt. Die britische digitale Performancegruppe Kimatica verköpert den Sameheads Geist mit einem Set, der an der Schnittstelle zwischen menschlichem Körper, Wahrnehmung und interaktiver Technologie operiert. Novo Line aus Berlin zelebriert Retro-EDV-Technologie wie Atari und die Floppy-Diskette und macht damit Algorithmic Body Music.

3. Oktober 2016: Die Finissage von Easterndaze x Berlin am 3. Oktober 2016 wird durch eine kollaborative Performance von

Christoph de Babalon (Berlin) und WIDT (Warschau) bestritten. De Babalon ist eine Legende der Berliner Underground-Elektronik-Szene. In Zusammenarbeit Alec Empires Digital Hardcore - hoch komplex und extrem experimentierfreudig – entwickelt, der viele elektronische Genres umspannt: Noise, Soundscapes, Dark Ambient, Drum & Bass und Breakcore. WIDT sind zwei Schwestern, die hypnotische Tracks mit treibenden Beats und Vocals zwischen Oper und wortfreiem Gesang mit farbenprächtigen, psychedelischen Visuals im VHS-Retro-Look paaren, die WIDT in Echtzeit ohne vorproduzierte Loops erstellen. Ergänzend dazu präsentiert das anarchistische Musik- und Medienkollektiv Praxis visuelle und haptische Artefakte wie Flyer, Cover und das politische Zine Datacide.

Premiere einer Videoinstallation Des Weiteren präsentiert Portals Editions die Berlin-Premiere of der Videoinstallation 'Black Manual' von Jan St. Werner. Jan St. Werner hat an minimalistische Op Art Animationen produziert, die die transformierenden Kräfte der vier Remixe, die er für sein kollaboratives Projekt Black Manual mit dem brasilianischen Candomble Perkussionisten Cut Hands, KETEV, Bleed Turquoise (James Ginzburg von Emptyset) und Format01 (Dirk Leyers von Africaine 808) gemacht hat. Die Remixe werden im Herbst auf Vinyl via Portals Editions veröffentlicht.

Filme im Lichtblick Kino gewähren Hintergrundwissen Im Kino Lichtblick werden Dokumentarfilme gezeigt, die im Zusammenhang mit den Musikacts stehen bzw. Kontext dazu bieten. Die Filmreihe wird eröffnet mit „31 Endings/31 Beginnings” des Prager Kunst- und Musikkollektivs Rafani, die ihren Film präsentieren werden. Weitere Highlights sind die Berlin-Premiere von „Dream Images” von Sorin Luca über den legendären rumänischen Progrock- und Elektronikmusiker Rodion G.A., „Balta Alba”, Silviu Monteanus kaleidoskopischer Blick auf alternative Musikszenen in Bukarest wie Hiphop, Punk und Elektro, „Nothing Essential Happens in the Absence of Noise” von Silvia Biagioni über das anarchistische Berliner Musik- und Medienkollektiv Praxis, „East Punk Memories” von Lucile Chafour , der Schlüsselfiguren der ungarischen Punkszene von den 80ern bis heute begleitet, eine Sondervorführung des Work in

Progress „A Room of One's Own“, ein Dokumentarfilm von Paulína Mačáková über die elektronische Musikszene in Bratislava, mit Vorfilmen über die führenden slowakischen Neue Musik Komponisten Martin Burlas und Ladislav Kupkovič, der “Sounds Queer” Workshop mit Regisseur Dan Dansen, “15 Corners of the World”, Zuzanna Solakiewiczs innovative Hommage an den Pionier der elektronischen Musik, Eugeniusz Rudnik.

Easterndaze x Berlin: DIY Music Topographies ist gefördert vom Musicboard Berlin, dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, dem Rumänischen Kulturinstitut, dem Tschechischen Zentrum Berlin und dem Collegium Hungaricum. Mit freundlicher Unterstützung von EUNIC Berlin - Network of European Cultural Institutes und dem Slowakischen Institut Berlin.

Das vollständige Programm ist online Das vollständiges Musik- und Filmprogramm findet sich hier .

Über den Blog Easterndaze Der Blog Easterndaze erkundet und kartographiert lokale, digital und post-digital arbeitende DIY Szenen, stellt die kreativen Persönlichkeiten und Kollektive dahinter vor und bietet Kontext.

Veranstaltungsdetails: Was: Easterndaze x Berlin: DIY Music Topographies

Konzertreihe, Film Screenings

Wann: 28. September bis 9. Oktober 2016

Wo: Silent Green Kulturquartier, Gerichtstraße 35, 13347 Berlin und Lichtblick Kino, Kastanienallee 77, 10435 Berlin

Eintritt: unbekannt

Silent Green Kulturquartier

Letzte Änderung: Mittwoch, 14. September 2016 12:36 Uhr

Quelle: Lichtblick Kino

