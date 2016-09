Sieben Jahre Haft - Frau erstochen und im Koffer versteckt

Rund 15 Monate nach der Entdeckung einer Leiche in einem Koffer am Spree-Ufer hat das Berliner Landgericht einen 39-Jährigen zu sieben Jahren Haft verurteilt.

Der Chilene wurde am Montag wegen Totschlags einer Norwegerin verurteilt. Angeordnet wurde zudem die Unterbringung des Täters in einer Entziehungsanstalt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann seine 36 Jahre alte Bekannte im Juni 2015 in einem Streit in seiner Galerie im Stadtteil Wedding erstochen hatte.