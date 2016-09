Streit in Wedding eskaliert: Reizgas gesprüht

Nach einem Streit zwischen zwei Gruppen in Berlin-Wedding sind vier Männer unvermittelt mit Reizgas angegriffen worden.

Die 19- bis 26-Jährigen hatten bis zum Angriff in der Nacht zum Mittwoch auf einem Gehweg in der Müllerstraße gesessen. Als sie flohen, demolierten die Angreifer das Auto ihrer Opfer unter anderem mit Steinwürfen. Wie die Polizei mitteilte, wurden auch Scheiben eingeschlagen und Türen durch Fußtritte eingedellt. Offenbar waren die Täter laut Polizei auch auf dem Autodach herumgesprungen, es war entsprechend verformt. Noch in der Nähe des Tatortes wurden in einem Fahrzeug sechs Verdächtige im Alter von 19 bis 52 Jahren vorläufig festgenommen. Was den Streit ausgelöst hatte, wird noch ermittelt.