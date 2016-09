Markt am Leopoldplatz wird im Winter festlich: Wedding bekommt neuen Weihnachtsmarkt

Am Sonntag findet erst einmal der letzte Markt-Tag am Leopoldplatz statt. Dafür gibt es im Winter einen neuen Weihnachtsmarkt.

Den Weddingmarkt gibt es seit dem Jahr 2012 auf dem Leopoldplatz, der traditionelle Weihnachtsmarkt ist noch älter, war aber in den vergangenen Jahren nicht zustande gekommen. Nun soll es wieder so weit sein. Die Organisatorin des Kunstmarktes will, wie der Weddingweiser berichtet ab diesem Jahr "neben den sommerlichen Weddingmärkten auch den Weihnachtsmarkt vor der Nazarethkirche mit einer stimmungsvollen Advents-Ausgabe des Weddingmarkts am 18. Dezember wiederbeleben."



Rund 60 Stände werden auf dem Platz aufgestellt und ca. 10 künstlerische Workshops sollen in der Kirche angeboten werden.



Seit 1. September können sich Standbetreiber unter https://wedding-markt.de/bewerbung/ für den weihnachtlichen Weddingmarkt, am Sonntag, den 18. Dezember bewerben. Die Bewerbungsphase endet Mitte September.