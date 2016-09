dpa

Feuer in Abrissgebäude: Schadenshöhe unklar

In einem zum Abriss bestimmten Gebäude in Berlin-Wedding ist am Montagabend Feuer ausgebrochen.

Menschen seien nicht zu Schaden gekommen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Ihm zufolge stand die Ruine in der Bastianstraße aus noch ungeklärter Ursache plötzlich in Flammen, die die rund 50 Einsatzkräfte rund eineinhalb Stunden nach ihrem Eintreffen weitgehend unter Kontrolle hatten.



Es sei gelungen, ein Übergreifen des Feuers auf eine unmittelbar angrenzende, in Betrieb befindliche Autowerkstatt zu verhindern. Zur Brandursache und Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben. Für die Nachlöscharbeiten veranschlagte der Sprecher etwa zwei Stunden.

Letzte Änderung: Dienstag, 6. September 2016 09:43 Uhr

