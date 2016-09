Schienenersatzverkehr in Berlin-Wedding nach tödlichem Unfall

Nach dem tödlichen Unfall eines Bauarbeiters kommt es auch am Montag noch zu Einschränkungen auf dem Berliner S-Bahnring.

Grund dafür sind die Untersuchungen zur Unfallursache am S-Bahnhof Wedding. Ursprünglich hätten die Bauarbeiten zum Beginn des Schuljahres am Montag beendet sein sollen. Nun fahren die S41 zwischen den Bahnhöfen Wedding und Beusselstraße auf dem Nordring sowie die S42 zwischen Beusselstraße und Wedding auf dem Südring nur im Zehn-Minuten-Takt. Zwischen Wedding und Beusselstraße werden Busse eingesetzt, wie die S-Bahn Berlin mitteilte.

Bauarbeiter unter Schienenbagger geraten

Am Sonntagmittag war ein 59 Jahre alter Bauarbeiter unter einen umgekippten Schienenbagger geraten. Der Mann starb noch am Unfallort. Weshalb der mit zwei Waggons verbundene Bagger in Höhe Lynarstraße/S-Bahnhof Wedding plötzlich von den Schienen ins Gleisbett stürzte, war zunächst unklar.