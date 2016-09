Zum Jubiläum: Eisbären Berlin unschlagbar gegen Fass

In einem ungleichen Test-Duell haben die Eisbären Berlin dem Oberligisten Fass Berlin keine Chance gelassen. Mit 11:1 (4:0, 6:1, 1:0) entschied der Rekordmeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Sonntag die Partie der beiden Clubs, die ihre zehnjährige Kooperation feierten.

Im Erika-Heß-Eisstadion stand es nach Toren von Jamie MacQueen (1. Minute), Sven Ziegler (9.), André Rankel (12.) und Daniel Fischbuch (19.) bereits nach dem ersten Drittel 4:0. Im zweiten Abschnitt sorgten die Eisbären für ein zweistelliges Ergebnis. Charlie Jahnke (22.), Constantin Braun und Laurin Braun (25./29), erneut Fischbuch (29.), Florian Busch (32.) sowie Ziegler (39.) legten nach. Christian Leers sorgte per Penalty für den Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:10. Im Schlussabschnitt ließen es die Eisbären gemächlicher angehen. Ziegler erzielte seinen dritten Treffer (50.) zum Endstand.

Für die Eisbären war es der letzte Test, bevor nach Spielen in der Champions Hockey League am 16. September gegen die Straubing Tigers die DEL-Saison eröffnet wird. Für Fass wird es eine Woche später ernst: Der Club empfängt am 23. September die Black Dragons Erfurt zum Auftakt der Oberliga Nord.