Ausländische Studenten wohnen lieber günstig statt szenig

In Berliner Szene-Vierteln zu wohnen mag interessant sein, aber für zugereiste Studenten einfach zu teuer. Welche Berliner Bezirke bei ausländischen Studierenden am beliebtesten sind, zeigt eine neue Grafik.

Ob Simon Dach- oder Sprengelkiez, Szene-Viertel gibt es in Berlin viele. Studierende aus dem Ausland zieht es in der Hauptstadt jedoch an ganz andere Orte, wie eine Analyse der Buchungsanfragen von Uniplaces, dem Online-Marktplatz für Studentenwohnungen, zeigt.

Mietpreise wichtiger als Kiez-Flair

Während für Zuzügler aus Deutschland besonders sogenannte Szene-Viertel attraktiv sind, entscheiden sich viele Studierende aus dem Ausland pragmatischer. Sie suchen in Berlin, neben Mitte (rund um den Rosa-Luxemburg-Platz) und Kreuzberg (in der Nähe des Mehringplatzes), vor allem in Schmargendorf , Wedding und Reinickendorf nach einem Zimmer oder einer Wohnung. Neun von zehn tun dies übrigens für einen Zeitraum von 3 Monaten bis zu einem Jahr.



Beweggründe sind an erster Stelle die verhältnismäßig günstigen Mietpreise, aber auch die Nähe zu Berliner Universitäten und die Anbindung an den Nahverkehr. Die meisten internationalen Studierenden suchen nach einer Bleibe rund um den Kurt-Schuhmacher-Platz in Wedding . Die restlichen Bezirke Berlins sind für Studierende aus dem Ausland weitestgehend uninteressant.