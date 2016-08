Mann auf S-Bahnhof Gesundbrunnen lebensgefährlich verletzt

Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen ist ein Mann auf dem Berliner S-Bahnhof Gesundbrunnen lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, erlitt das Opfer in der Nacht zum Sonntag auf dem Bahnsteig eine Stichverletzung. Der Angegriffene kam ins Krankenhaus und wurde notoperiert. Sein Zustand soll inzwischen stabil sein. Drei Männer waren mit zwei anderen in Streit geraten. Worum es dabei ging, war zunächst unklar. Die Täter flüchteten. Wegen des Polizeieinsatzes war auch der S-Bahnverkehr gestört. Die Linien S1, S2 und S25 hielten in Richtung Süden nicht am Bahnhof Gesundbrunnen.