Star Wars: Rogue One - Ein Sternenkrieg, fast wie in Syrien

Der Krieg der Sterne kommt uns immer näher. Seit den Prequels arbeiten die Macher:innen von Star Wars daran, die Reihe zu erden und realistischer werden zu lassen. Mit Star Wars: Rogue One wird die Geschichte nun erwachsen.

Auch ein Krieg der Sterne ist immer noch ein Krieg. Das haben viele Leute lange nicht so richtig sehen können. Dafür blitzen die Laserschwerter zu farbenfroh, dafür rauschen die Raumschiffe zu imposant in Nahaufnahme vorbei. Der Krieg der Sterne ist heute näher an uns herangekommen. Zwar rauschen Raumschiffe weiterhin, zwar blitzen Lichtschwerter immer noch, aber abgesehen von der Technologie – der Sternenkrieg scheint in Rogue One in unserer Welt angekommen.

Früher schien Star Wars wie eine Fantasy Welt ohne Realitätsbezug Star Wars schaffte es in den 70ern durch seine Ästhetik und durch seine Ferne zu allem, was die Menschen zu kennen glaubten, als liebliche Fiktion durchzugehen. Natürlich spielte da auch die Zauber-Story rund um die „Macht“, die „Jedis“ und die anderen Fantasy-Elemente eine Rolle.

Es dauerte bis zur Rückkehr der Jedi Ritter, der Schlacht auf Endor, bis der Star War eine Ästhetik bediente, die Fernsehzuschauer:innen schon mal gesehen hatten. Die Schlacht im Wald, die Guerillataktik der Ewoks, all sowas hatte man 10,15 Jahre zuvor schon im Rahmen des Vietnamkriegs gesehen.

Natürlich gingen die Bilder trotzdem nicht wirklich nah – immerhin waren das süße Teddybären, die da Baumstämme auf die unüberwindbar wirkenden Riesenpanzer des faschistischen Imperiums knallen ließen. Außerdem war es auch kein Dschungel, sondern ein dichtbewachsener, sehr kanadischer Laubwald.

Star Wars wird realistischer Heute ist das anders. Die Prequels haben den Krieg der Sterne politisch eingeordnet. Jetzt wissen wir, wo das Imperium herkommt. Wir wissen, welche Grausamkeiten begangen wurden, um es zu errichten. Wir wissen aber auch, dass diese nachvollziehbar, wenngleich immer noch todesböse waren. Die Star Wars Prequels: Die Dunkle Bedrohung, Attacke der Klonkrieger und die Rache der Sith (1999-2005) sind angelehnt an echte historische Ereignisse: Der Untergang der römischen Republik durch Cäsar, Imperator auf Lebenszeit; die Machtübernahme und Etablierung der Nazis, der Kalte Krieg und so weiter.

Wir meinen, die Faktoren, die zum Faschismus führten, wiederzuerkennen. Das ändert nicht die Ästhetik der folgenden drei Filme, lässt sie nicht realistischer werden, ordnet sie aber in ein realistisch anmutendes Szenario ein.



Im siebten Teil, Das Erwachen der Macht, erfahren wir dann, dass auch die Schergen des Imperiums nur Menschen sind. Zweifelnde, emotionale Menschen, die Befehlen gehorchen, ohne hinter allem zu stehen, was das unmenschliche Imperium so verkörpert. Da sagt sich ein Stormtrooper vom Imperium los und schließt sich der Rebellion an.

Nach der Story nun die Ästhetik Jetzt, im Prequel zu IV bis VII und Sequel zu I bis III, erreicht der Star Wars nicht nur Realismus im Ansatz, sondern auch in der Ästhetik.

Eine junge Frau, bislang Gaunerin, ist seit Jahren auf der Flucht, weil ihr Vater dem Imperium geholfen hat, den Todesstern, eine planetenzerstörende Megawaffe (Atombombe) zu bauen. Zwar ist der von Gewissensbissen geplagt (Oppenheimer), doch die Waffe wird trotzdem fertig und angewendet, obwohl sie etwas überproportioniert scheint (Hiroshima, Nagasaki). Die junge Frau schließt sich also den Rebellen an, die aus der vom Imperator zerstörten Republik hervorgegangen ist (Cäsarmörder, Widerstand gegen das NS-Regime), um dabei zu helfen, den Todesstern zu zerstören.

Kurz bevor der Todesstern das erste Mal genutzt wird, gibt es eine Kampfszene, die so auch in den frühen Tagen des Syrienkrieges hätte geschehen können. Imperiale Truppen marschieren durch eine arabisch anmutende Stadt auf einem Wüstenplanet. Plötzlich erscheinen von überallher Rebellen, die sie angreifen. Es fliegen Handgranaten, Schüsse, Explosionen, viele Menschen und Aliens sterben. Wären es Projektile und keine Laser gewesen, hätte der gesamte Straßenzug vom Blut der Toten rot gefärbt sein müssen. Das umgeht der Film durch seine Space-Thematik.

Mittlerweile nah, fast zu nah Hinzu kommen Rebellenführer in Höhlen, die ihre Gefangenen auch umbringen würden, einfach weil sie lieber einmal zu viel miss- als einmal zu viel vertrauen würden. Spaltungen innerhalb des Widerstands, die zur Schwächung der ganzen Bewegung führen und am Ende das Bild von einem Strand, der gepflastert ist mit Soldatenleichen (Zweiter Weltkrieg, Normandie).

Star Wars nähert sich unseren Sehgewohnheiten. Natürlich sind hier so gut wie alle Rebell:innen gut, alle Vertreter:innen des Imperiums böse. Trotzdem meint man, das Szenario mittlerweile gut zu kennen.



Und wer weiß – vielleicht spaltet sich der Widerstand eines Tages in einen gemäßigten und einen radikalen Flügel, die sich gegenseitig bekriegen. Vielleicht wird der radikale Flügel die Waffe gegen die eigenen Unterstützer:innen richten, weil die ihr Welt- und Menschenbild nicht teilen. Und wer weiß – vielleicht werden bald Milliarden Flüchtlinge aus fernen Sternensystemen versuchen, in anderen Systemen Schutz zu finden. Und wer weiß: Vielleicht werden diese Sternensysteme deshalb dann Schritt für Schritt so faschistisch wie das Imperium selbst, mit dem alles einmal angefangen hat.

Letzte Änderung: Samstag, 24. Dezember 2016 11:24 Uhr

Quelle: Robert Hofmann