Sneakpreview: The Music of Strangers - Ein Hafen, Yoyo-Ma trägt sein Cello, die Taue quietschen an den Pollern am Kai....

Von Anke Dörsam



... Verschiedene Klänge werden von der Luft getragen. Irgendwann verschwimmt, welcher Klang Musik ist und welcher nicht.

Dieser Dokumentarfilm ist so gut geschnitten, komponiert und produziert wie Reisewerbung für Südtirol. Die Kamera folgt den Blicken der Musikerinnen und macht es leicht, sich mit ihnen zu identifizieren. Die Untermalung der Künstlerinterviews mit Bildern wirkt teilweise etwas kitschig. Manchmal aber werden auch ganz plakativ politische Themen gezeigt, wie Bomben in Damaskus und Gehängte im Iran. Besser wird es dadurch nicht, denn die schlechte Bildmontage wirkt billig und kann die Schwere der Ereignisse nicht tragen. „Die Angst vor Neuem führt zu verschiedenen Strategien“, sagt Yoyo-Ma, „und Kontrolle ist eine davon.“ Plötzlich ist man nicht mehr nur in der Welt der Musik. Was ist Kultur? Bleibt in einer globalisiserten Welt noch Platz für verschiedene Kulturen? Was passiert, wenn sich Kulturen begegnen? Cristina Pato spricht darüber, wie wichtig das Dudelsackspielen in Galizien ist. Sie meint, dass sie diese Tradition weiterentwickeln muss, um sie am Leben zu erhalten. Musik muss gespielt werden, sie kann nicht aufbewahrt werden. Denn sie ist nichts Totes. Die Charaktere der einzelnen Stimmen, kann man auch noch hören, wenn sie zu einer Musik zusammenschmelzen.

Schlechtester Dialog

Yoyo-Ma über die Beziehung zu seinem Kollegen Kayhan Kalhor: „We’re twins, seperated at birth, but we found out from DNA analysis that even our life choices are the same.“