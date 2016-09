Concorde Film

Kinotipp der Woche: Mein ziemlich kleiner Freund

Dass Körpergröße nicht alles ist, was im Leben zählt, beweist die französische Romantikkomödie „Mein ziemlich kleiner Freund“ des Regisseurs Laurent Tirard in eindrucksvoller Weise. Vielmehr geht es in einer Beziehung um die inneren Werte, die Menschen liebenswert machen und dem Umfeld zu trotzen, das mit Argwohn reagiert. Der Film besticht nicht nur mit wunderbarer Leichtigkeit, ohne dabei kitschig zu sein, sondern auch mit zwei wunderbaren Hauptdarstellern: Jean Dujardin, der 2012 mit dem Stummfilm einen Oscar gewann und Virginie Efira, die sich bislang vor allem als Synchronsprecherin von Animationsfilmen einen Namen machen konnte.

Filmhandlung Als die erfolgreiche und selbstbewusste Anwältin Diane, von Alexandre, der ihr verloren gegangenes Mobiltelefon gefunden hat, zuhause angerufen wird, ist sie hin und weg vom Charme des erfolgreichen Geschäftsmannes. Schnell willigt sie ein, sich am nächsten Tag mit ihm zu treffen. Doch als Diane Alexandre gegenübersteht, stellt sie fest: Alexandre ist kleinwüchsig.

