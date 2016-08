Salzgeber

Kinotipp der Woche: Looping

… und am Ende liegen drei Frauen aus unterschiedlichen Generationen, die alle ihr persönliches Looping erlebt haben, zusammen in einem Bett einer Nervenheilanstalt. Eine von ihnen heißt Leila und wird von Jella Haase gespielt, die seit „Fack ju Göhte“ in aller Munde ist. Im Drama „Looping“ besticht neben der Magie der Bilder auch die Schauspielkunst der drei Hauptdarstellerinnen.

Filmhandlung Die 19-jährige Leila verbringt einen Großteil ihrer Zeit auf Jahrmärkten. Sie fühlt sich von ihren Mitmenschen unverstanden, sogar von ihrer besten Freundin Sarah, für die sie insgeheim Gefühle hegt. Schließlich geht sie aus freien Stücken in eine Psychiatrie. Hier lernt sie die beiden sehr unterschiedlichen Frauen Frenja und Ann kennen und zwischen den dreien entsteht eine innige Beziehung. Endlich verspürt Leila das erste Mal Anerkennung.

