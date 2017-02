Bis zu sechs weitere Monate Verzug am neuen Hauptstadtflughafen

Wasserrohre im Terminal müssen ersetzt werden, Hunderte Türen neu angeschlossen. Das kostet Zeit - Zeit, die am Hauptstadtflughafen unter Wowereit vergeudet wurde, wie dessen Nachfolger andeutet.

Berlin (dpa) - Die neuen Technikprobleme im Terminal des neuen Hauptstadtflughafens bringen das Projekt weitere vier bis sechs Monate in Verzug. Das sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller als Aufsichtsratschef am Mittwoch im Berliner Abgeordnetenhaus. «Es gibt eine Kette von Ärgernissen», sagte der SPD-Politiker. Dennoch befinde sich das Vorhaben in der «Schlussphase». Ein neuer Eröffnungstermin wurde aber nicht genannt.