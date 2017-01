dpa

Mehrkosten am Hauptstadtflughafen sollen bis März klar sein

Berlin (dpa) - Über mögliche Mehrkosten nach der Absage der Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER soll es in acht Wochen Klarheit geben. Die Flughafen-Eigentümer Bund, Berlin und Brandenburg forderten am Montag nach einer Gesellschafterversammlung, dass die Geschäftsführung dem Aufsichtsrat bis März ausrechnet, was die neuen Probleme für Kosten und Finanzierung des drittgrößten deutschen Flughafens bedeuten. Die nächste turnusmäßige Sitzung des Kontrollgremiums ist für den 17. März geplant.

Schon am 7. Februar soll Flughafenchef Karsten Mühlenfeld bei einer schon länger geplanten Sondersitzung des Aufsichtsrats darlegen, «wie die notwendigen Arbeiten unverzüglich vorangebracht und schnellstmöglich erfolgreich abgeschlossen werden können». Der Flughafen kann wegen Problemen mit der elektronischen Steuerung Hunderter Türen und möglicherweise notwendiger Umbauten der Sprinkleranlage nicht mehr 2017 in Betrieb gehen.

