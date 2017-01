Pleite, aber weiterhin erlaubt: NPD-Verbot gescheitert - Reaktionen auf Urteil des Verfassungsgerichts

Verfassungsfeindlich, aber letztlich zu bedeutungslos für ein Parteienverbot - das Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die rechtsextreme NPD hat am Dienstag Reaktionen von Enttäuschung bis Genugtuung ausgelöst.

Die Deutsche Presse-Agentur dokumentiert politische Stellungnahmen zum NPD-Urteil in Karlsruhe in einer Zitatenleiste.

HELMUT BRANDT (CDU-Innenpolitiker im Bundestag): «Das Urteil kommt nicht überraschend. (...) Andernfalls wäre eine «Verbotsspirale» in der Konsequenz nicht auszuschließen. Das wäre in einer Zeit, in der leider immer mehr Menschen mit den demokratischen Institutionen fremdeln, nicht gut. Es liegt an uns, offen und bestimmt die Feinde der Demokratie zu bekämpfen und Auseinandersetzungen nicht zu scheuen.»