Letzte Genehmigung für Hauptstadtflughafen Ende Januar

Lübben (dpa/bb) - Für die Fertigstellung des neuen Hauptstadtflughafens in Schönefeld will die zuständige Behörde am 27. Januar die letzte notwendige Genehmigung erteilen. Mit dem sogenannten sechsten Nachtrag zur Baugenehmigung wären dann alle vorliegenden Anträge zum BER genehmigt, sagte eine Sprecherin des Landkreises Dahme-Spreewald am Montag. Sie bestätigte damit einen Bericht des «Tagesspiegels» (Montag).

Der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg könnte folglich erst bei seiner März-Sitzung über einen Eröffnungstermin für den drittgrößten deutschen Flughafen entscheiden. Für die geplante Sondersitzung am 23. Januar kommen die Unterlagen des Bauamts zu spät.

Nach dem offiziellen Zeitplan ist die mehrfach verschobene Eröffnung des Flughafens noch für dieses Jahr geplant, als wahrscheinlicher gilt aber ein Start 2018. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sagte dem «Tagesspiegel», es sei wichtig, dass der Druck auf die Geschäftsführung und die beteiligten Unternehmen groß bleibe. Gleichzeitig bemerkte Woidke: «Wird sind fertig mit dem Ding, wenn wir mit dem Ding fertig sind.»

