Gregor Gysi kandidiert 2017 für Bundestag

Der langjährige Linken-Fraktionschef Gregor Gysi will 2017 erneut für den Bundestag kandidieren.

Gysi machte sich erneut für Rot-Rot-Grün als Alternative zur Union stark, zumal Gysi von SPD und Grünen als der einzige Linken-Politiker gilt, mit dem man reden könne. So trifft er sich etwa regelmäßig mit Sigmar Gabriel «Angela Merkel hat Europa entsolidarisiert wie kein Kanzler zuvor. Die CDU/CSU muss in die Opposition, auch damit sie die AfD überflüssig machen kann», sagte Gysi dem Blatt. Die Linke müsse «noch mehr Verantwortung übernehmen». «Der Protest gegen Merkel muss in die richtigen Bahnen, damit sich endlich etwas positiv entwickelt im Land.»