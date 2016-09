In Treptow hat ein Mann einen 24-Jährigen wegen dessen südländischen Aussehens mit einer Pistole bedroht und beleidigt.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend an einer Bushaltestelle in der Stubenrauchstraße Ecke Sterndamm. Mit vorgehaltener Pistole forderte der Täter zunächst von dem 24jährigen sich auszuweisen. Als dieser sich weigerte, ging der Unbekannte weiter und zeigte den Hitlergruß. Die Ermittlungen übernimmt der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz.