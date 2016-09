dpa

Lollapalooza im Treptower Park: Zehntausende feiern bei bestem Wetter

Erst Indie-Rock, dann Elektro-House, zwischendurch Pop und ganz viel Sonne - so haben Zehntausende am Samstag in Berlin das Lollapalooza gefeiert.

Für das zweite Gastspiel des US-amerikanischen Festivals in Deutschland hatten die Veranstalter 70 000 Tickets verkauft. Als Headliner waren für den ersten Tag die Rockband Kings of Leon, New Order und Paul Kalkbrenner angekündigt. Zuvor spielten Newcomer wie Catfish and the Bottlemen, aber auch Tocotronic und Philipp Poisel. Richtig voll wurde es bei der Indie-Band Kaiser Chiefs und bei Alan Walker.

Im Vorfeld hatte es heftige Anwohnerproteste gegeben, unter anderem weil das Festival im gerade sanierten Treptower Park stattfindet. Anwohner waren sogar vor Gericht gezogen - hatten aber verloren. Am Samstag war auf dem Festivalgelände vom Protest nichts zu sehen. Die Besucher feierten ausgelassen und bunt, es gab Zirkusartisten und Rummelatmosphäre. Am Sonntag geht das Lollapalooza weiter, dann unter anderem mit dem einzigen Deutschlandkonzert der britischen Band Radiohead in diesem Jahr.

Der lange Weg zum Lollapalooza zum Nachlesen:

Letzte Änderung: Sonntag, 11. September 2016 15:14 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen