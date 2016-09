Hilfsbereitschaft teuer bezahlt - Berliner in S-Bahn zusammengeschlagen - Polizei sucht Täter

Mit einem Nasenbeinbruch ist eine S-Bahnfahrt für einen mutigen 35-jährigen Berliner zu Ende gegangen.

Der Mann eilte einem 30-Jährigen zu Hilfe, der in der Nacht zu Donnerstag von einer Gruppe junger Männer angegriffen wurde. Wie die Bundespolizei berichtete, hatte der 30-Jährige zuvor mehrere junge Männer zwischen den Bahnhöfen Sonnenallee und Treptower Park aufgefordert, in der S-Bahn nicht mehr zu rauchen und auf den Boden zu spucken. Die jungen Männer wurden daraufhin gewalttätig. Einer sprang dem 30-Jährigen von hinten in die Beine. Als das Opfer um Hilfe rief, kam ihm der 35-Jährige zu Hilfe und wurde ebenfalls verprügelt und schwer verletzt.