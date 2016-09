Ein Fußgänger ist in Berlin-Müggelheim von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Der 76-Jährige hatte am späten Mittwochnachmittag die Straße Alt-Müggelheim überqueren wollen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei achtete er nicht auf das Fahrzeug eines 71-Jährigen. Der Fahrer konnte sein Auto nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den 76-Jährigen an. Rettungskräfte brachten den Verletzten mit einem Beinbruch ins Krankenhaus.