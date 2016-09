Lollapalooza-Festival: Protest abgewehrt - Treptower Park wird am Wochenende gerockt

Das Lollapalooza-Festival kann wie geplant am 10. und 11. September im Treptower Park in Berlin stattfinden.

Das entschied das Berliner Verwaltungsgericht am Mittwoch. Es wies damit in einer sogenannten Abwägungsentscheidung die Klagen von Anwohnern zurück. Die Anwohner hatten argumentiert, die zu erwartende Lärmbelästigung durch das Musikfestival sei unzumutbar. Das Gericht stellte aber fest, der Lollapalooza-Veranstalter habe sich verpflichtet, Ersatzunterkünfte bereitzustellen und entsprechende Anfragen im Zweifelsfall zu Gunsten der Anwohner zu bearbeiten.

Im Fall einer Absage des Festivals würden dem Land Berlin und dem Veranstalter andernfalls ganz erhebliche, nicht wiedergutzumachende Nachteile entstehen, so das Gericht. Gegen die Entscheidungen ist die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg zulässig.

70 000 Besucher pro Tag erwartet

Zum Programm gehören Auftritte von Radiohead, Kings Of Leon, Major Lazer, Paul Kalkbrenner, Philipp Poisel und New Order. Das Festival erwartet an den zwei Tage je 70 000 Besucher - deutlich mehr als bei der Premiere 2015 auf dem alten Flughafen Tempelhof.