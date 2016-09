Ein betrunkener Fußgänger ist in Altglienicke gegen ein fahrendes Auto gefallen und hat sich dabei schwer verletzt.

Als er am Samstagabend die Schönefelder Chaussee überquerte, kam er ins Taumeln und stürzte rückwärts auf die Fahrbahn. Dabei stieß der 37-Jährige gegen einen Wagen, der auf der Straße fuhr. Der Mann verletzte sich schwer am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.