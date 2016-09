Neustart der Bread & Butter: Topmodell Gigi Hadid kommt vorbei

Die Bread & Butter war mal eine der wichtigsten Modemessen, dann kam die Insolvenz. Jetzt wagt Zalando den Neustart - mit anderem Konzept.

Als Promi-Gast kommt das US-Model Gigi Hadid (21), es gibt neben Mode auch Partys, Musik, Streetfood und digitale Experimente. Der Online-Händler Zalando startet am Freitag die Berliner Modemesse Bread & Butter neu. Sie zieht für drei Tage in die Arena von Treptow, wo nebenan das Badeschiff in der Spree liegt. Sie ist mit etwa 30 Marken deutlich kleiner als früher in den Flughafen-Hallen von Tempelhof - und öffnet gegen 15 Euro Eintritt für das Publikum.