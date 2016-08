Local Motors

US-StartUp lässt in Treptow selbstfahrende Kleinbusse bauen

Das US-amerikanische Unternehmen Local Motors will in Berlin selbstfahrende Busse bauen. Geplant sei, nächstes Jahr etwa 50 Busse herzustellen, bestätigte Local-Motors-Europachef Wolfgang Bern am Donnerstag einen Bericht der «Wirtschaftswoche».

Für den weltweit vierten Fertigungsstandort habe man nun eine 4000 qm große Fabrikhalle in Alt-Treptow gemietet. Zum Start 2017 sollen Dutzende Mitarbeiter beschäftigt werden.



Der selbstfahrende Kleinbus «Olli» bietet Platz für zwölf Fahrgäste und fährt 20 Stundenkilometer, viele Teile kommen aus 3D-Druckern. Bern sagte, es gebe einen ersten Kunden aus Dänemark. In Deutschland gebe es Interessenten, etwa bei Verkehrsbetrieben und Hochschulen.

Interessenten sollen die aus 742 Teilen bestehenden Busse individuell bauen lassen können, solche Anfragen werden über die unternehmenseigene App entgegengenommen. Ein etwaiger Preis ist noch nicht bekannt. Fest steht nur, dass sich das Unternehmen vor allem über eine Online-Community finanzieren will.

Dem autonomen Fahren sind in Deutschland enge Grenzen gesetzt, die Bundesregierung arbeitet aber an einer Lockerung. Bislang können die Regierungspräsidien Ausnahmen für Testzwecke erteilen. So soll ab Ende September ein «Olli»-Bus zu Testzwecken auf dem Bürogelände Euref in Berlin-Schöneberg fahren. Local Motors hofft auf weitere Ausnahmegenehmigungen. Denkbar sei etwa ein Pendelbus zum nahen Bahnhof Südkreuz.

Quelle: dpa

