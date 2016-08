BER: Schallschutzprogramm doch nicht so umfangreich wie gedacht

Wie dick ein Haus zum Schutz vor Fluglärm eingepackt wird, hängt von mehreren Faktoren ab. Wie laut Flugzeuge sind, spielt eine wichtige Rolle. Und da hat sich aus Sicht des Flughafens einiges geändert.

Darin ist berücksichtigt, dass heute weniger ganz laute Flugzeuge fliegen als zur Zeit der Flughafen-Planung in den 90er Jahren. Damals seien auch viele alte Modelle aufgenommen worden. «Diese Flugzeuge sind inzwischen weitestgehend aus dem Markt verschwunden», heißt es in der unternehmenseigenen Anwohner-Zeitschrift «BER aktuell» (September). Die neuen Berechnungen seien viel realistischer.

Keine Einbußen für AnwohnerInnen

Dadurch haben aber nicht weniger Anwohner Anspruch auf Schallschutz: An der Größe der Anspruchsgebiete ändere sich nichts, versichert das Unternehmen. Im Ergebnis könnte aber das Schutzziel, das der Flughafen nach dem Planfeststellungsbeschluss zu erfüllen hat, mit weniger Aufwand zu erreichen sein: Fluglärm darf die normale Gesprächslautstärke von 55 Dezibel in den Wohnungen um den Airport-Neubau in Schönfeld tagsüber nicht überschreiten. Ob der Flughafen durch den neuen Flugzeugmix Geld spart, ist offen.