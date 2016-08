dpa

Interkulturelle Woche 2016 in Treptow-Köpenick: Weil Geflüchtete willkommen sind

In diesem Jahr gibt es wieder zur Interkulturellen Woche vom 21. September bis 7. Oktober in Treptow-Köpenick eine große Anzahl an Veranstaltungen aller Art an unterschiedlichen Orten.

Programmübersicht

21. September 2016: Erfahrungen eines Lehrers einer Brennpunkt-Schule Den Anfang macht am 21. September um 14 Uhr “Rock ’n‘ Roll und Ramadan” im Kiezklub KES, Plönzeile 7, Haus B, 12459 Berlin. Der ehemalige Lehrer Albrecht Johann liest aus seinem Buch über den Alltag an einer Brennpunktschule. Um Anmeldung unter anke.westphal@ba-tk.berlin.de wird gebeten.

26. September 2016: Im Zeichen der Flucht Am 26. September findet am Zentrum für Demokratie, Michael-Brückner-Str.1, 12439 Berlin von 17 bis 20 Uhr ein Bildungsvortrag unter dem Titel „Fluchtursachen und Fluchtwege“ statt.

Hier soll es darum gehen, die vielfältigen Ursachen von Flucht, die Routen und die Finanzierung zu verstehen. Daneben soll auch reflektiert werden, inwieweit unser eigenes Verhalten zu Fluchtursachen beiträgt. Im Rahmen dessen kommen auch Geflüchtete selbst zu Wort. Die Weiterbildung wird durchgeführt von Referent_innen von bildung bewegt. Es wird um Anmeldung bis zum 12.09.2016 unter zentrum@offensiv91.de gebeten.

Ausstellung vom 26. September bis 9. Oktober 2016: Kritischer Blick auf Europa Vom 26. September 2016 bis 09. Oktober 2016, findet montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr eine Ausstellung am Zentrum für Demokratie statt, die sich kritisch mit Europa befasst. Titel: „Europa – was machst Du an Deinen Grenzen?!” Die Ausstellung wurde durch die Amnesty International Gruppe Aachen zur Verfügung gestellt und zeigt Fotos von Inge Heck-Böckler.

28. September 2016: Einblick in eine Notunterkunft Der 28. September 2016 widmet sich von 15:30 bis 19 Uhr dem offenen Vorgarten. Stattfinden wird es in der Rudower Straße 18, 12524 Berlin, veranstaltet wird es von der Berliner Wohnplattform. Zu sehen gibt es bei der hier zu findenden Fotoausstellung Einblicke in eine Notunterkunft für Geflüchtete und die BewohnerInnen berichten bei Tee und Kuchenaus ihrem neuen Alltag in Deutschland.

29. September 2016: Für ein friedliches Zusammenleben im Kiez Am 29. September 2016 lädt von 15 bis 17 Uhr das Freiwilligenzentrum Sternenfischer zu einer offenen Gesprächsrunde, bei der es um ein neues Patenschafts-Projekt für Geflüchtete in Treptow-Köpenick gehen wird. Diese Veranstaltung steht unter dem Titel: “Auf einen Tee” | “Let´s have a tea” und findet in der Oberspreestraße 182, 12557 Berlin statt.

30. September 2016: Zirkus und Fußball, aber nicht nur für Kinder Am 30. September 2016 veranstaltet ab 10 Uhr der Kinderzirkus Cabuwazi eine knallbunte Zirkusvorstellung. Zu finden ist die Veranstaltung in der Bouchestraße 74, 12435 Berlin.

Ebenfalls am 30. September 2016 findet ab 10 Uhr der Tag der offenen Tür bei abw gGmbH, DIALOG Integrationszentrum für Migranten, Plönzeile 4, 12459 Berlin statt, der unter dem Motto „Drei Welten – drei Kulturen – EIN LAND“ steht. Hier können sich Interessierte nicht nur über die Arbeit des gemeinnützigen Vereins informieren, sondern auch mit anderen Kulturen in Berührung kommen. So kann man die handwerkliche Kunst der Migrantinnen kennenlernen und einige kulinarische Kostbarkeiten aus Russland, Kasachstan, Tschetschenien und Vietnam kosten.

Am 30. September 2016 wird von 12:30 bis 16 Uhr auf dem Platz des Nachwuchsleistungszentrums des 1. FC Union Berlin in der Hämmerlingstraße 88, 12555 Berlin, ein Fußball-Turnier „Fußball verbindet – Vielfalt statt Einfalt“ veranstaltet. Daneben soll das Turnier dazu dienen, sich für ein friedliches Zusammenleben und gegen rassistische Ausgrenzung zu engagieren. Sechs bis acht Mannschaften werden mit je 10 Spielern im Alter von 15/16 bis 20 Jahre beim Turnier spielen. Im Anschluss an das Turnier werden wir mit den Mannschaften, Begleitern und Gästen bei Essen, Trinken und Musik feiern. „Willkommen im Fußball“ ist ein bundesweites Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, gefördert von der Bundesliga-Stiftung und der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Staatsministerin Aydan Özoguz. Neben offenen Fußballtrainings beinhaltet das Projekt Kultur-, Bildungs- oder Vernetzungsangebote.

7. Oktober 2016: Führung durch eine Geflüchtetenunterkunft Am 07. Oktober 2016 gibt es ab 14 Uhr eine Führung durch die Flüchtlingsunterkunft Rahnsdorf, Fürstenwalder Allee 364, 12589 Berlin. Im Rahmen dessen wird ein besonderer Fokus auf die dort lebenden Kinder gelegt. Im Anschluss soll gemütlich bei Kaffee und Kuchen zusammengesessen werden, um das gegenseitige Verständnis zu fördern.

Hintergrund zu Interkulturellen Woche Die bundesweit jährlich stattfindende Interkulturelle Woche ist eine Initiative der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Griechisch-Orthodoxen Metropolie. Sie findet seit 1975 Ende September statt und wird von Kirchen, Kommunen, Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften, Integrationsbeiräten und -beauftragten, Migrantenorganisationen und Initiativgruppen unterstützt und mitgetragen. In mehr als 500 Städten und Gemeinden werden rund 5.000 Veranstaltungen durchgeführt. Der Tag des Flüchtlings ist Bestandteil der IKW.

Veranstaltungsdetails: Was: Interkulturelle Woche 2016 in Treptow-Köpenick

Wann: 21. September bis 7. Oktober 2016

Wo: diverse Orte in Treptow-Köpenick

Eintritt: frei, zum Teil ist eine Anmeldung per Mail vorab erforderlich

Letzte Änderung: Freitag, 26. August 2016 10:50 Uhr

Quelle: Bezirksamt Treptow-Köpenick

