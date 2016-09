Freude der Fans, Sorge der Anwohner: Lollapalooza-Festival ist genehmigt und findet im Treptower Park statt

Das Lollapalooza-Festival kann wie geplant am 10. und 11. September im Treptower Park in Berlin stattfinden.

Das Straßen- und Grünflächenamt des Bezirksamts sowie die untere Denkmalschutzbehörde hätten der Veranstaltung die Ausnahmegenehmigung gegeben, teilte das Festival am Mittwoch mit. Noch in dieser Woche sollen die Anwohner detaillierte Informationen bekommen.

Zum Programm gehören Auftritte von Radiohead, Kings Of Leon, Major Lazer, Paul Kalkbrenner, Philipp Poisel und New Order. Das Festival erwartet an den zwei Tage je 70 000 Besucher - deutlich mehr als bei der Premiere 2015 auf dem alten Flughafen Tempelhof. «Wer sich noch eines der letzte Tickets sichern möchte, der sollte sich jetzt ranhalten», heißt es in der Mitteilung.