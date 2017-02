Die Preise der Berlinale 2017

Die Internationale Jury der 67. Berlinale unter Vorsitz von Regisseur Paul Verhoeven hat am Samstag die begehrten Bären-Preise vergeben. Auch zahlreiche unabhängige Jury lobten Auszeichnungen aus.

SILBERNER BÄR FÜR DIE BESTE DARSTELLERIN: Kim Min-hee in «On the Beach at Night Alone» («Bamui haebyun-eoseo honja») von Hong Sang-soo (Südkorea)