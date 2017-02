«In Zeiten des abnehmenden Lichts» feiert Premiere

Die Verfilmung von Eugen Ruges Roman «In Zeiten des abnehmenden Lichts» feiert am heutigen Donnerstag ihre Weltpremiere bei der Berlinale.

Vor der Kamera standen Bruno Ganz und Sylvester Groth, Regie führt Matti Geschonneck. Bei dem Festival läuft der Film als Special, also nicht im Wettbewerb. Im Rennen um die Bären-Trophäen starten «Joaquim» von Marcelo Gomes (Brasilien) und «On the Beach at Night Alone» von Hong Sang-soo (Südkorea). Die italienische Kostümbildnerin Milena Canonero wird mit dem Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.