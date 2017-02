In Berlin-Moabit haben aufmerksame Nachbarn eine 78-Jährige Frau gerettet, die offenbar getötet werden sollte.

Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, hatten die Nachbarn am Dienstagvormittag Schreie aus einer Wohnung in der Cuxhavener Straße gehört. Als sie klingelten, öffnete die schwerst verletzte Rentnerin. Sie wurde in einer Klinik notoperiert. Eine Mordkommission hat Ermittlungen zu den Hintergründen und möglichen Verdächtigen aufgenommen.