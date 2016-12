dpa

Anschlag in Berlin: Sechsstündiges Gedenkkonzert am Brandenburger Tor

Mit einem Konzert am Brandenburger Tor wollen Berliner Künstler und Politiker am Freitag der Opfer des Anschlags auf dem Berliner Weihnachtsmarkt gedenken. Neben dem Gedenken an die Toten solle unter dem Motto «Together Berlin» für das Leben, gemeinsame Werte und Freiheit demonstriert werden, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit.

Unter anderem sollen die Musiker Max Giesinger, Elen, Graham Candy, The Dark Tenor, Sebastian Hämer sowie Triple L und Valerio Lombardo auftreten. Außerdem sollen Politiker - etwa Angehörige des Senats - sprechen. Moderatoren führen durch das rund sechsstündige Programm.

Veranstalter des Konzerts ist die Event-Firma Wohlthat Entertainment, die auch für die Silvesterparty am Brandenburger Tor verantwortlich zeichnet. Man wolle der Welt zeigen, dass Berlin zusammenhält, sagte Geschäftsführer Rainer Wohlthat laut Mitteilung. Mit Blick auf die Sicherheit der Großveranstaltung hieß es, für sie werde das für Silvester entworfene Konzept gelten.

