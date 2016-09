Sohn des ehemaligen "Spreepark"-Betreibers darf Reststrafe in Berlin absitzen

Der Sohn des früheren Spreepark-Betreibers, Marcel Witte, sitzt seine Reststrafe jetzt in Berlin ab.

Witte war in Peru zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden und war in Lima seit 2003 wegen des geplanten Schmuggels von 167 Kilogramm Kokain in einem Mast des Fahrgeschäfts «Fliegender Teppich» inhaftiert. Er bestreitet seine Schuld. Witte kam am Freitag in das Gefängnis Moabit, wie es in der Justizverwaltung am Montag hieß. Die Haftstrafe ende voraussichtlich im November 2023.