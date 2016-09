Gläserne Werbevitrine in Moabit wird öffentliches Straßenkino

Nur noch zwei Tage haben die Moabiter ein eigenes kleines Kino. Vor dem Rathaus Tiergarten wird dann eine gläserne Werbevitrine in ein öffentliches Straßenkino verwandelt.

Bei Dunkelheit werden aus dem Innern der Vitrine Filme projiziert und so eine einmalige Kinoatmosphäre direkt auf die Turmstraße, das urbane Zentrum Moabits, transportiert. Auf dem etwa halbstündigen Programm stehen visuell und akustisch ausdrucksstarke Kurzfilme, die ohne Sprache auskommen. Ein universelles Kulturangebot, das sich an Moabiter ebenso wie an Berlinbesucher, an genussfreudige Flaneure ebenso wie an eilige Passanten richtet.

Wanderkinoprojekt

Mit dieser ungewöhnlichen Aktion erweitert "Kino für Moabit" sein Profil als Wanderkinoprojekt, das in mancher Hinsicht an Traditionen des Frühen Kinos erinnert. Die nachbarschaftliche Initiative veranstaltet bereits seit 2011 an wechselnden Orten (in Lokalen, Läden, kulturellen Einrichtungen) Filmvorführungen im Stadtteil. Auch das frühe Kino war ein mobiles Gewerbe; die ersten Filme in der Zeit um 1900 wurden in Varietés, Gaststätten und auf Jahrmärkten vorgeführt. Sie waren nicht länger als wenige Minuten; was zählte, war der reine Schauwert der "lebenden Bilder".