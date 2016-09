Wegen eines Brands im Gebäude der indonesischen Botschaft in Berlin-Moabit sind mehrere Staffeln der Feuerwehr ausgerückt.

Die Einsatzkräfte mussten am Samstag einen Menschen aus dem dritten Stockwerk retten, das Feuer war in der zweiten Etage ausgebrochen, wie ein Sprecher mitteilte. Verletzt wurde niemand. Das Feuer war am Nachmittag unter Kontrolle. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar.