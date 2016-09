Sonderausgabe des strassen|fegers zu einem Kinderstück im GRIPS Theater zum Thema Obdachlosigkeit erschienen

Das Grips Theater hat sich mit „mob-obdachlose machen mobil“ e.V. zusammen getan, um das Thema Obdachlosigkeit Kindern näher zu bringen. Es ist eine gemeinsame Sonderausgabe der Berliner Straßenzeitung Straßenfeger zu dem Kinderstück „Aus die Maus“ erschienen.

Mit einer Auflage von 15.000 Stück werden Verkäuferinnen und Verkäufer in den nächsten 21 Tagen diese Sonderausgabe berlin- und brandenburgweit verkaufen. Das Theaterstück ist ab 22. September im Grips Theater in der Studiobühne im Podewil zu sehen und ist geeignet für Kinder ab 8 Jahren.

In der Sonderausgabe erhalten Erwachsene viele Tipps und Ideen, wie man am besten mit Kindern über das Thema sprechen kann, dazu gibt es noch ein eigenes Kapitel mit Informationen für Kinder. Die Regisseurin Nadja Sieger, bekannt als der weibliche Part des Clowns-Duos „Ursus und Nadeschkin“, und die Schauspieler Regine Seidler und Frederic Phung geben Einblicke über die Entstehung von „Aus die Maus“ und über ihre Erfahrungen während der Recherche zu dem Stück. Zudem finden Leser exklusiv ein Interview, das Schüler mit Obdachlosen im Kaffee Bankrott geführt haben.

Es ist nicht so, dass das Thema neu für das Grips Theater ist, neu ist die Bearbeitung für Kinder. Grips-Gründer und Autor Volker Ludwig hat bereits schon in seinem Welterfolg „Linie 1“ Obdachlosen ein Denkmal gesetzt. „Mir ging es dabei darum, ihren unbändigen Überlebenswillen nachzuspüren, ihren Taktiken und Tricks, dem alltäglichen Elend, den Ungerechtigkeiten, Entwürdigungen, Brutalitäten, Gefährdungen und Beleidigungen zu widerstehen. Sie alle sind unverbrüchlicher Teil unserer Gesellschaft, sie gehören zu uns, verdienen unsere Achtung und Hilfe.“, so Volker Ludwig. Mit dem Kinderstück „Aus die Maus“ eröffnet Philipp Harpain die erste Spielzeit unter seiner künstlerischen Verantwortung.

Der neue Leiter des Grips Theaters, Philipp Harpain, hat als gelernter Theaterpädagoge schon sehr oft mit Kindern in Workshops und Projekten zum Thema Obdachlosigkeit und Armut gearbeitet. „Für Kinder ist es ebenso interessant wie wertvoll, wenn sie erleben, was hinter dem Begriff ‚Penner‘ steckt. Was es heißt, kein Geld und keine Wohnung zu haben, zu verstehen, wieso Obdachlose manchmal dreckig sind und stinken, wieso sie auch mal klauen müssen“, so Philipp Harpain.